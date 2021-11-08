закрыть
9 ноября 2021, вторник, 0:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Австрия обвинила режим Лукашенко в использовании нелегальной миграции

8
  • 8.11.2021, 21:43
  • 9,020
Австрия обвинила режим Лукашенко в использовании нелегальной миграции

Австрия полностью солидарна с затронутыми странами ЕС, которые граничат с Беларусью.

Использование Минском нелегальной миграции в своих интересах совершенно недопустимо, Вена выступает за единую позицию ЕС против такого подхода, сообщили РИА Новости в МИД Австрии.

"Мы обеспокоены недавним увеличением числа попыток незаконного пересечения границы. Австрия полностью солидарна с затронутыми странами ЕС, которые граничат с Беларусью", - сообщили в МИД Австрии.

"Использование Беларусью нелегальной миграции в своих целях совершенно недопустимо. Австрия выступает за единую и четкую позицию ЕС против такого подхода", - подчеркнули в австрийском внешнеполитическом ведомстве.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Достаточно быть мужчиной и любить Беларусь
Достаточно быть мужчиной и любить Беларусь Наталья Радина
Дом. Улица. Победа
Дом. Улица. Победа Ирина Халип
Путин делает все, чтобы ускорить распад России
Путин делает все, чтобы ускорить распад России Дмитрий Бондаренко