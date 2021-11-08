Австрия обвинила режим Лукашенко в использовании нелегальной миграции

Австрия обвинила режим Лукашенко в использовании нелегальной миграции8
- 8.11.2021, 21:43
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Австрия полностью солидарна с затронутыми странами ЕС, которые граничат с Беларусью.
Использование Минском нелегальной миграции в своих интересах совершенно недопустимо, Вена выступает за единую позицию ЕС против такого подхода, сообщили РИА Новости в МИД Австрии.
"Мы обеспокоены недавним увеличением числа попыток незаконного пересечения границы. Австрия полностью солидарна с затронутыми странами ЕС, которые граничат с Беларусью", - сообщили в МИД Австрии.
"Использование Беларусью нелегальной миграции в своих целях совершенно недопустимо. Австрия выступает за единую и четкую позицию ЕС против такого подхода", - подчеркнули в австрийском внешнеполитическом ведомстве.