Австрия обвинила режим Лукашенко в использовании нелегальной миграции 8 8.11.2021, 21:43

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Австрия полностью солидарна с затронутыми странами ЕС, которые граничат с Беларусью.

Использование Минском нелегальной миграции в своих интересах совершенно недопустимо, Вена выступает за единую позицию ЕС против такого подхода, сообщили РИА Новости в МИД Австрии.

"Мы обеспокоены недавним увеличением числа попыток незаконного пересечения границы. Австрия полностью солидарна с затронутыми странами ЕС, которые граничат с Беларусью", - сообщили в МИД Австрии.

"Использование Беларусью нелегальной миграции в своих целях совершенно недопустимо. Австрия выступает за единую и четкую позицию ЕС против такого подхода", - подчеркнули в австрийском внешнеполитическом ведомстве.

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