Когда Нацбанк Беларуси повысит ставку рефинансирования? 1 9.11.2021, 9:03

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Политику регулятора в последнее время сложно понять.

Действия Нацбанка относительно регулирования ставки рефинансирования в последнее время сложно понять. Но определенная логика в них все же есть. «Ежедневник» постарался ее рассмотреть.

22 октября Центробанк России повысил ключевую ставку сразу на 0,75 процентных пункта – до 7,5% годовых. Основная причина – изменение прогнозов по инфляции. Многие ожидали, что Нацбанк Беларуси также отреагирует увеличением ставки рефинансирования, потому что ситуации в двух странах схожие. Однако этого не произошло.

Текущее изменение ключевой ставки Банком России стало шестым за последние 15 месяцев повышением подряд. За это время она с 4,25% годовых выросла на 3,25 п.п. Повышение ставки до 7,5% продиктовано сохранением повышенного инфляционного давления и усилением проинфляционных рисков, сообщил российский регулятор.

Банк России резко повысил прогноз по инфляции на конец года — до 7,4–7,9% с 5,7–6,2%. Сейчас основной риск для ЦБ — это «длительное сохранение инфляционных ожиданий на повышенном уровне». После пика в июле 2021 года (13,4%) они затормозили до 12,5% в августе и 12,3% в сентябре. Однако в октябре резко выросли до 13,6%, что стало новым рекордом с ноября 2016 года.

«И этот риск тем весомее, чем дольше наблюдается высокий рост цен, даже если он связан с временными факторами. Мы уже это видим по последним трем месяцам», - заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Среди других инфляционных рисков рост цен на энергоносители.

Банк Росси также дал жесткий сигнал о том, что «допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях».

Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) допускают дальнейшее повышение ставки в декабре на 0,25–0,50 п. п.

В ЦБ РФ считают, что ставка вернется в нейтральный диапазон лишь в 2023 году.

А что в Беларуси?

В Беларуси ставка рефинансирования сейчас время составляет 9,25%. Последний раз она повышалась в июле. Эксперты ожидали, что Нацбанк Беларуси последует примеру российских коллег, особенно на фоне того, что в последний месяц показатель по инфляции составил 10,2% в годовом исчислении.

Аналитики ЕАБР допускают, что на фоне двузначной инфляции белорусский Нацбанк может повысить ставку рефинансирования в ноябре-декабре текущего года до 10%.

Экономист проекта BEROC Дмитрий Крук также считает, что «основания для повышения ставки, однозначно, есть».

«В настоящий момент можно даже глубоко не погружаться в технические подробности. Можно просто зайти на сайт Нацбанка и увидеть по соседству две цифры: основная цель монетарной политики – инфляция 5%; фактическое значение – 10.2%, - комментирует «Ежедневнику» Крук. - Этим все более чем сказано. Это, примерно, как при разгорающемся пожаре, когда виден уже открытый огонь, сидеть и раздумывать, а точно ли это огонь? А может он не столь велик и если его не замечать, то он сам погаснет? А может, коль он разгорелся не по нашей вине, то и тушить не стоит? А может это такой необычный вид огня, который светит, но не сжигает?»

По словам эксперта, с конца 2020 года вопреки принимающей все более четкие очертания инфляция, Нацбанк либо избегает повышения ставки вовсе, либо делает это с запозданием и в недостаточной мере.

«Сегодня ситуация обостряется тем, что это, во-первых, уже не только угроза на будущее, а имеющая место серьезная проблема сегодня. Во-вторых, масштаб этой проблемы в будущем становится все более угрожающим», - считает Крук.

Почему так себя ведет регулятор?

«Главную причину я бы сформулировал так: они не могут себе больше позволить руководствоваться нормальной для центрального банка логикой борьбы с инфляцией, - говорит экономист проекта BEROC. - В какой-то мере поле для маневра ограничивают накопленные диспропорции и изъяны в нашей экономике. Например, повышение ставки, желаемое для сдерживания инфляции, может усугубить ситуацию с исполнением обязательств по кредитам, и обусловить дополнительную нагрузку на бюджет. Но сегодня гораздо более важна прозаичная причина – Нацбанк во многом утратил свой административный вес, который был в 2015-2019 гг. А у тех, чей административный вес сегодня превалирует, приоритеты другие: подтолкнуть рост выпуска, спрятать под ковер проблемные долги, запустить новый цикл кредитования. Приняв новую реальность и смирившись с ней, Нацбанк в результате если с инфляцией и борется, то в основном тайком и украдкой. Для этого они иногда пытаются осторожно дернуть за не самые важные ниточки, но так чтобы не получить по рукам от товарищей поглавнее. Чтобы повысить ставку в таких условиях нужны очень веские и очевидные основания».

С сентября Банк России и Нацбанк Беларуси обсуждают гармонизацию денежно-кредитных политик двух стран в рамках 28 союзных программ. Соглашение должно быть направлено на достижение сопоставимого и устойчиво низкого уровня инфляции, создание схожих финансовых условий для субъектов хозяйствования в обеих странах. При этом в РФ исходят из того, что в перспективе НБРБ будет переходить к таргетированию инфляции. Может ли ЦБ подтолкнуть Нацбанк Беларуси к повышению ставки рефинансирования?

«Действительно, повышение ставки Центробанком России таким основанием вполне еще может стать. Не в том смысле, что это, безусловно правильно и так нужно делать. Хоть мы с Россией и в ЕАЭС, и объемы торговли велики, инфляционные паттерны ощутимо отличаются. И поэтому в общем случае следование за действиями ЦБ РФ – ущербная логика. Но «товарищи поглавнее» в такую логику верят. И для них аргумент «в России так делают» очень важен. Потому, думаю, Нацбанк в своем курсе подпольной борьбы с инфляцией этот аргумент все же постарается задействовать. А потому, не исключаю, что в ближайшее время ставка все же на какой-то шаг (скорее небольшой) возрастет. Только как показывает практика последнего года, борьба с инфляцией украдкой, в лучшем случае позволяет проблемы сгладить и растянуть, но не решить», - резюмировал Дмитрий Крук.

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