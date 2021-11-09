Жители Дальнего Востока РФ остались без товаров первой необходимости 10 9.11.2021, 9:14

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Грузы не доплывают до Камчатки и Чукотки.

В портах российского Приморья, парализованных резко возросшим грузопотоком на фоне увеличения транзита из Китая, застряли тысячи контейнеров с грузами для Сахалина, Чукотки, Камчатки и Магаданской области. Жители этих регионов испытывают нехватку товаров первой необходимости, есть дефицит стройматериалов и продуктов. Местный бизнес говорит о дискриминации каботажных грузов в пользу транзитных контейнеров, но в порту Владивостока это отрицают. Обеспечением отправки в регионы грузов первой необходимости занялась рабочая группа Минтранса, завоз грузов для Крайнего Севера проверяет транспортная прокуратура. Однако на местах сомневаются, что проблему удастся быстро решить, сообщает «Коммерсантъ».

Удаленные регионы Дальнего Востока испытывают проблемы с завозом грузов из-за задержек в портах Приморья. Отправки ожидают более 1,1 тыс. контейнеров для Сахалина, сообщило на прошлой неделе правительство региона. Его глава Валерий Лимаренко говорит о проблемах на всем Дальнем Востоке в связи «с пандемией и резко возросшей загруженностью терминалов Приморья». Дело в том, что к стандартным объемам перевалки добавился поток транзитных контейнеров из Китая, который переключился на Владивосток и Находку и далее на Транссиб из-за беспрецедентного роста ставок фрахта, карантинных ограничений в Китае и проблем на погранпереходах (см. “Ъ” от 10 августа и 27 сентября).

В обращении жителей поселков Чукотки к президенту, опубликованном на change.org, говорится, что почти во всех населенных пунктах региона, в частности в Певеке, Билибино, поселке городского типа Провидения, Эгвекиноте и ряде сел, отсутствуют овощи и фрукты, молочная продукция и яйца: «За период летней навигации в поселок Провидения прибыл один корабль. В ноябре планируют второй. В период между кончились капуста, морковь, лук, яблоки. Яиц и молочной продукции тоже нет. Заканчивается картофель». Соблюдение законодательства при организации завоза продукции в районы Крайнего Севера через порт Владивосток уже проверяет Приморская транспортная прокуратура.

Задержки поставок на Камчатку доходят до 60 дней. По данным местных властей, сегодня в приморских портах застряли около 1,6 тыс. контейнеров и генеральные грузы.

В Минтрансе по поручению вице-премьера Юрия Трутнева создана рабочая группа по контролю за поставкой грузов в дальневосточные регионы. «Она ведет контроль за грузами, которые находятся в порту Владивостока, с целью отправки в первую очередь самых необходимых — продуктов питания, медикаментов, стройматериалов для»,— сообщил министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимир Каюмов. В федеральном Минтрансе на запрос не ответили.

На Камчатке, уточнил гендиректор группы «Шамса» (крупнейшая на Камчатке сеть супермаркетов и логистических складов, поставляет почти 20% продовольствия) Рашид Шамоян, дефицита продовольствия на сегодня уже нет, но грузы идут очень долго: «Контейнеры, которые приходили за 28–30 дней, сейчас приходят за 45, 50, 60 дней. Овощи, фрукты, колбасную продукцию и другие скоропортящиеся продукты мы хоть и с трудом, но стараемся вовремя отправлять. Задержки бывают максимум в неделю».

Гораздо серьезнее проблема с доставкой в регион генеральных грузов и стройматериалов, хотя, заверяет зампред правительства Камчатки Тимофей Смирнов, пока не сорван ни один крупный проект: «Мы договорились и буквально по номерам контейнеров отслеживаем движение стройматериалов к нашим подрядчикам. Основная проблема — в мощностях приморских портов и в отсутствии свободных терминалов под погрузку судов, следующих на Камчатку».

Дефицит терминальных мощностей подтвердил и гендиректор «Агент Сервис ДВ» (поставляет на Камчатку от 100 тыс. тонн цемента в год) Юрий Смирнов.

По его словам, задержки связаны с длительным ожиданием в очереди при постановке судна под загрузку в порту Владивосток и фактическим отсутствием причальных стенок для размещения и погрузки генеральных грузов — цемента, арматуры в связках, металлоконструкций, спецтехники.

«Приморские порты, причалы в связи с повышенным спросом сосредоточены на приемке и отправке контейнеров, которые следуют транзитом в Европу,— говорит Юрий Смирнов.— Мы стали заложниками ситуации. Каботажные грузы, которые следуют из Центральной России в адрес потребителей на Сахалин, Камчатку, Чукотку и в Магадан, видимо, не нужны причалам порта Владивосток. Приоритет отдан транзитным грузам. Наши пароходы ставят в последнюю очередь».

Во Владивостокском морском торговом порту (ВМТП) возражают, что «отдают приоритет каботажным перевозкам в силу их социальной значимости». «За внутрироссийскими перевозками в порту закреплены три причала, тогда как за внешнеторговым направлением — только два, все суда обрабатываются с ходу, задержек нет,— утверждает руководитель коммерческого департамента ВМТП Елена Казарина.— 30 октября порт посетила рабочая группа Минтранса, которая убедилась в стабильной, регулярной работе по каботажному направлению. За предыдущую и текущую недели в направлении Камчатки, Сахалина, Магадана и Чукотки мы отправим 12 теплоходов общей вместимостью более 2,3 тыс. контейнеров». Однако источники «Ъ» среди местного бизнеса не ждут быстрого решения проблемы. «Чехарда в Приморье продлится весь следующий год, а может быть, и дольше»,— говорит источник «Ъ» в одной из судоходных компаний.

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