Кремль «объяснил» дефицит товаров первой необходимости на Дальнем Востоке 10 9.11.2021, 13:50

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иллюстрационное фото

Почти во всех населенных пунктах региона закончились овощи, фрукты, молочные продукты и яйца.

Дефицит товаров первой необходимости и продуктов, возникший на Дальнем Востоке, связан с мировым логистическим кризисом из-за пандемии коронавируса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Песков добавил, что вопрос поставок товаров на Дальний Восток находится на контроле у Владимира Путина и правительства.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что Сахалин, Чукотка, Камчатка и Магаданская область столкнулись с дефицитом товаров первой необходимости, стройматериалов и продуктов из-за проблем с поставками.

Контейнеры с грузами для регионов не могут покинуть порты Приморья из-за резкого увеличения транзита контейнеров из Китая. Товары из Китая начали доставлять в Европу через Владивосток и Находку из-за резкого роста стоимости фрахта, сложностей на погранпереходах и карантинных ограничений в Китае.

Жители Чукотки в октябре опубликовали обращение к Владимиру Путину на Change.org. В письме говорится, что почти во всех населенных пунктах региона закончились овощи, фрукты, молочные продукты и яйца.

«Дети не видят ни фруктов, ни йогуртов. <...> Кончились капуста, морковь, лук, яблоки, которые входят в перечень [социально-значимых товаров]. Яиц и молочной продукции тоже нет. Заканчивается картофель, который остался лишь в одном из магазинов. Подходит к концу свинина. Баранины нет, рыбы почти нет. Нам реально страшно за свое здоровье и здоровье наших детей», — говорится в обращении.

Власти Сахалина сообщали, что отправки в регион ожидают более 1,1 тысячи контейнеров, в Камчатку не дошли около 1,6 тысячи контейнеров.

Приморская транспортная прокуратура заявила о проверке соблюдения законодательства при организации завоза продуктов в регионы. В Минтрансе создана рабочая группа по контролю за поставкой грузов. Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимир Каюмов заявил, что рабочая группа следит за грузами в порту Владивостока «с целью отправки в первую очередь самых необходимых».

Представители поставщиков заявили «Коммерсанту», что администрация приморских портов отдает приоритет транзиту из Китая, а не внутренним перевозкам. В порту Владивостока сказали, что «отдают приоритет каботажным перевозкам в силу их социальной значимости», и отметили, что за внутренними поставками отведены три причала, а за транзитными — два.

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