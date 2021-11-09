Белорусский стройсектор терпит убытки 1 9.11.2021, 15:31

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В чем причина?

Публичные компании в стройсекторе показали состояние финансов за три квартала. Рассказываем про самое важное в отчетах флагманов, пишет сайт banki24.by.

В 2021 году стройсектор показывает худшие результаты по динамике добавленной стоимости среди публикуемых позиций. За 9 месяцев добавленная стоимость в строительстве сократилась к 2020 году на 13,2%.

По итогам 9 месяцев динамика в стройсекторе отобрала у ВВП около 0,8 п.п. роста. Это значит, что при отсутствии спада в строительстве экономический рост в стране мог быть намного быстрее.

ОАО «МАПИД» – это флагман строительной отрасли Минска. Данную компанию контролирует государство (выступает мажоритарным акционером).

За 9 месяцев 2021-го выручка МАПИДа составила 274,3 млн BYN (против 250,6 млн BYN годом ранее). Однако прибыль от реализации компании сократилась с 31,5 до 20,9 млн BYN. Падение прибыли произошло на фоне роста себестоимости на предприятии.

Чистая прибыль МАПИДа снизилась с 11,6 млн BYN в 2020-м до 7,5 млн BYN в 2021-м. На 1 октября 2021-го нераспределенная прибыль компании составила 52 млн BYN.

В отличие от МАПИДа, ООО «ТАПАС» относится к частной форме собственности. Финансовые показатели ТАПАСа также сильно отличаются от мапидовских.

Выручка ТАПАСа увеличилась с 65,7 до 110,7 млн BYN, прибыль от реализации – с 23,2 до 44,6 млн BYN. Но вследствие убытков от инвестиционной и финансовой деятельности чистая прибыль невелика – всего 3,2 млн BYN за 9 месяцев (0,2 млн BYN в 2020-м).

На 1 октября нераспределенная прибыль компании составила 30 млн BYN. Она была на том же уровне в начале 2021 года.

ООО «Астодевелопмент» входит в корпоративную структуру под управлением ОДО «Этерика». Деловые СМИ связывают организации в этой структуре с бизнесменом Александром Центером.

Выручка компании выросла с 94,4 млн BYN в 2020 году до 97,4 млн BYN в 2021-м. Если в 2020-м Астодевелопмент нес убытки от реализации (2,4 млн BYN), то в 2021 году уже показал прибыль – 28,3 млн BYN. Переходу к прибыльной работе способствовало резкое сокращение себестоимости при росте выручки.

Конечный финансовый результат также заметно улучшился. Если в прошлом году за 9 месяцев по отчету зафиксировали чистый убыток (56,8 млн BYN), то в 2021-м – чистую прибыль (26,7 млн BYN).

К 1 октября 2021-го нераспределенная прибыль компании составила 71,3 млн BYN. Нераспределенная прибыль Астодевелопмента была равна 84,7 млн BYN в начале 2021 года.

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