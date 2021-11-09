Сенат Чехии решил не лишать президента Земана полномочий 2 9.11.2021, 18:23

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Милош Земан

Чешский президент пошел на поправку.

В связи с улучшением состояния здоровья президента Чехии Милоша Земана и его готовностью назначить нового премьера и министров нет необходимости созывать заседание сената о лишении Земана полномочий по состоянию здоровья, сообщил глава сенатского конституционного комитета Зденек Граба, пишет РИА "Новости".

"В нынешней ситуации, когда президент декларировал, что будет назначать премьера и министров (нового кабмина по итогам парламентских выборов 8-9 октября), нет необходимости созывать заседание сената для активации статьи 66 конституции республики (о лишении главы страны президентских полномочий по состоянию здоровья). Так звучит рекомендация комитета руководству сената", - сказал Граба журналистам.

Одновременно комитет, по словам Грабы, рекомендовал руководству сената установить двухфазный контроль за ситуацией с состоянием здоровья Земана.

"Мы рекомендовали установить двухфазный контроль за ситуацией. Если выдаваемое еженедельно сообщение медконсилиума (по наблюдению за состоянием здоровья Земана) будет таковым, что президент не способен исполнять свои функции, то необходимо будет запросить официальное медицинское заключение из Центрального военного госпиталя (ЦВГ) в Праге (где сейчас находится на лечении Земан). Сенат должен собраться в том случае, если ЦВГ подтвердит, что президент по серьезной причине не может и не будет способен исполнять свои обязанности", - отметил Граба.

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