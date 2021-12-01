Лукашенко готов закрыть транзит для России и Китая 14 1.12.2021, 10:43

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Как отреагируют Путин и Си Цизньпин.

«РИА Новости» опубликовало очередной фрагмент интервью Лукашенко российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву. В нем Лукашенко подтверждает готовность перекрыть транзит энергоносителей и товаров в Европу в ответ на действия Польши и демонстрирует знания о состоянии дорог в странах Балтии.

«Слушайте, когда меня будут душить поляки или еще какие-то там, я буду смотреть на какие-то контракты? Бросьте вы, о чем вы говорите?» — сказал он.

«То есть вы это серьезно?» — уточнил Дмитрий Киселев.

«Конечно, серьезно. Конечно, серьезно. Они решили закрыть нам… Они решили закрыть поляки границу с Беларусью. Хорошо, закрывайте. Мы не очень-то часто ездим в Евросоюз. Наш интерес сегодня в России, Китае и на Востоке больше всего. А если я закрою? Что будет тогда с этим потоком, который в основном в Россию, Китай идет через нас? У России с Украиной там граница закрыта, южная. То есть они через Украину не пройдут — только Беларусь. Через Прибалтику нам на плечах носить — там дорог нет, ты же знаешь. Поэтому прежде чем делать с их стороны заявления, надо мозги свои эти куриные взять в руки, как в народе говорят, и подумать, что ты бряцаешь. Он закроет границу. Ну закрой, кому ты в ущерб закроешь, сам себе. А потом ты закроешь, так вот, как вы сказали, а тогда вы подумайте, как вы энергоносители будете покупать в России», — сказал Лукашенко.

Отметим, что львиная доля транзита через Беларусь приходится именно на Китай и Россию. Пекин уже выражал озабоченность заявлениями Лукашенко. Российский бизнес и вовсе несет серьезные потери из-за авантюр диктатора на границах с ЕС.

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