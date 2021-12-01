В Мюнхене взорвалась авиабомба

В Мюнхене взорвалась авиабомба4
- 1.12.2021, 16:17
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Взрыв произошел возле загруженной железнодорожной ветки.
В результате взрыва на строительной площадке рядом с загруженной железнодорожной веткой в Мюнхене три человека получили ранения, сообщает AP.
Сразу было непонятно, что привело к взрыву на месте возле станции Доннерсбергербрюке (Donnersbergerbruecke), после которого был виден столб дыма. Позже появилась информация, что сдетонировала авиабомба времен Второй мировой войны.
Площадка расположена на подходе к центральному вокзалу Мюнхена. Поезда на одной из самых загруженных в Германии станции, были приостановлены.