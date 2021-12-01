Ученые выявили у биороботов способности к размножению 2 1.12.2021, 19:17

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Синтетические организмы могут самовоспроизводиться в небольшой тарелке.

Ученые из США выявили у биороботов способности к размножению. Установлено, что синтетические организмы могут самовоспроизводиться в небольшой тарелке, сообщает "МИР24".

Отмечается, что они воспроизводятся, сдвигая свободные клетки. Когда клетки собираются вместе, они образуют сферы из приблизительно трех тысяч клеток в течение пяти дней. Образующиеся груды клеток формируют новых ксеноботов.

Дальнейшие исследования ученых показали, что группы из 12 ксеноботов могут создать из 60 тысяч клеток одно или два новых поколения.

В 2020 году ксеноботы были созданы из стволовых клеток эмбрионов африканской когтистой лягушки (Xenopus laevis), их размер составляет менее миллиметра.

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