БОР подвел итоги 31-го дня забастовки

БОР подвел итоги 31-го дня забастовки2
- 1.12.2021, 19:30
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Количество неработающего населения сохраняется в районе миллиона.
Команда Белорусского объединения рабочих подвела итоги тридцать первого дня забастовки.
Количество неработающего населения сохраняется в районе 1 млн из 4,2 млн трудоспособного населения. Это уволенные, ушедшие в отпуск, заболевшие коронавирусом и другими сезонными заболеваниями, вышедшие в забастовку.
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