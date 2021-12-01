БОР подвел итоги 31-го дня забастовки 2 1.12.2021, 19:30

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Количество неработающего населения сохраняется в районе миллиона.

Команда Белорусского объединения рабочих подвела итоги тридцать первого дня забастовки.

Количество неработающего населения сохраняется в районе 1 млн из 4,2 млн трудоспособного населения. Это уволенные, ушедшие в отпуск, заболевшие коронавирусом и другими сезонными заболеваниями, вышедшие в забастовку.

Флагманы не могут рассчитаться даже по налогам. Прирост долговой нагрузки за этот год составил 891,2 млн бел руб.

Власти продолжают нагружать госпредприятия собственными проблемами: на ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» пришел приказ «взять под крыло» две убыточные фермы.

На Коммунарке за прошлую неделю уволили 5 человек по спискам. Также увольнения идут и на других предприятиях.

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