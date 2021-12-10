Социнтерн потребовал немедленно освободить Николая Статкевича и всех политзаключенных в Беларуси 10.12.2021, 11:59

1,644

Николай Статкевич

Весь мир поддерживает белорусов.

Пресс-служба партии «Народная Грамада» опубликовала официальное заявление Социалистического Интернационала в поддержку Николая Статкевича и всех белорусских политзаключенных:

— 14 декабря должно начаться оглашение приговора Николаю Статкевичу, председателю партии «Народная Грамада» в Беларуси, после закрытого судебного процесса, проходившего в Гомельской тюрьме, где он находится. Во время этого фиктивного судебного процесса Статкевич не имел доступа к юридическому представительству или защите, и на протяжении 560 дней, которые он провел в заключении, ему отказывали во всех контактах с семьей, поскольку незаконный режим Александра Лукашенко демонстрирует свою решимость подавить все демократические силы в стране.

Осуждение Николая Статкевича станет еще одним темным днем для тех, кто борется за политические права и права белорусского народа. В течение многих лет Статкевич, являясь центральной фигурой демократической оппозиции диктатуре Лукашенко, неустанно работал, рискуя своей свободой, чтобы принести изменения и демократию в Беларусь, и активно участвовал в деятельности Социалистического Интернационала в качестве нынешнего сопредседателя. председатель комитета СИ по СНГ, Кавказу и Черному морю.

Другие члены «Народной Грамады» также были арестованы и предстали перед судом без надлежащего судебного разбирательства, в том числе генеральный секретарь партии Сергей Спариш, приговоренный к шести годам лишения свободы, и активист Андрей Хренков, приговоренный к пяти годам лишения свободы. Оба уже содержатся под стражей больше года. Социалистический Интернационал вновь заявляет о своем решительном осуждении политически мотивированного задержания и суда над Николаем Статкевичем, Сергеем Спаришем, Андреем Хренковым и многими другими. Диктаторский белорусский режим, лишенный демократической легитимности и общественной поддержки, усилил свое вопиющее подавление политической оппозиции, чтобы сохранить свою власть.

Социалистический Интернационал и его партии-члены полностью солидарны с задержанными членами Народной Грамады и всеми политическими заключенными в Беларуси. Мы решительно протестуем против этого политического преследования и требуем свободы Николая Статкевича и всех несправедливо заключенных в Беларуси. Мы повторяем наш призыв к членам во всем мире и всему международному сообществу принять меры в поддержку тех, кто пожертвовал своей свободой ради демократии в Беларуси, и оказать давление на режим, чтобы истинная воля народа была свободно выражается.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».