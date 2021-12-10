В бельгийском городе пешеходам разрешили ходить по проезжей части 4 10.12.2021, 13:33

фото: depositphotos

В центре города теперь нельзя парковаться, за исключением специально отведенных для этого зон.

В центре бельгийского города Бри создали единое пространство для пешеходов и автомобилей. Это значит, что пешеходам разрешается использовать всю ширину дороги общего пользования, пишет «Евро пульс».

Водители не должны создавать опасности для пешеходов или мешать им, а при необходимости они должны остановиться. Пешеходы же не должны без надобности препятствовать движению транспорта.

Кроме того, в центре города теперь нельзя парковаться, за исключением специально отведенных для этого зон. Это сделали для того, чтобы припаркованные на узких улочках машины не мешали велосипедистам и не создавать опасные ситуации для пешеходов.

Эти нововведения помогут в том числе сократить количество автомобилей в центре города (из-за новых правил время в пути через центр сильно увеличится). И таким образом удастся снизить уровень шумового загрязнения.

Многие европейские города стремятся сделать свои пространства более дружелюбными для пешеходов: например, подобные инициативы уже есть в Вильнюсе и Милане (Италия).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».