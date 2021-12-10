В бельгийском городе пешеходам разрешили ходить по проезжей части

В бельгийском городе пешеходам разрешили ходить по проезжей части4
- 10.12.2021, 13:33
В центре города теперь нельзя парковаться, за исключением специально отведенных для этого зон.
В центре бельгийского города Бри создали единое пространство для пешеходов и автомобилей. Это значит, что пешеходам разрешается использовать всю ширину дороги общего пользования, пишет «Евро пульс».
Водители не должны создавать опасности для пешеходов или мешать им, а при необходимости они должны остановиться. Пешеходы же не должны без надобности препятствовать движению транспорта.
Кроме того, в центре города теперь нельзя парковаться, за исключением специально отведенных для этого зон. Это сделали для того, чтобы припаркованные на узких улочках машины не мешали велосипедистам и не создавать опасные ситуации для пешеходов.
Эти нововведения помогут в том числе сократить количество автомобилей в центре города (из-за новых правил время в пути через центр сильно увеличится). И таким образом удастся снизить уровень шумового загрязнения.
Многие европейские города стремятся сделать свои пространства более дружелюбными для пешеходов: например, подобные инициативы уже есть в Вильнюсе и Милане (Италия).