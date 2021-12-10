77% немцев ожидают от нового канцлера Шольца хорошей работы 1 10.12.2021, 16:12

Значительное большинство избирателей в Германии связывают с новым федеральным канцлером положительные ожидания.

Значительное большинство избирателей в Германии связывают с новым федеральным канцлером Олафом Шольцем (Olaf Scholz) положительные ожидания. Согласно регулярному социологическому исследованию второго канала немецкого телевидения ZDF Politbarometer, результаты которого обнародованы в пятницу, 10 декабря, 77 процентов немцев считают, что Шольц будет "довольно хорошо" возглавлять правительство ФРГ, 14 процентов думают, что он будет работать на посту канцлера "скорее плохо", остальные затруднились ответить, пишет «Немецкая волна».

В целом, согласно данным опроса, 58% респондентов считают положительным событием то, что в стране сформировано правительство "светофор" в составе Социал-демократической партии (СДПГ), "зеленых" и Свободной демократической партии (СвДП). 24 процентов плохо оценивают этот факт, еще 12 процентам все равно, остальные не дали определенного ответа.

По оценке большинства участников социологического исследования, новый министр здравоохранения, социал-демократ Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) и глава Минфина Кристиан Линднер (Christian Lindner) от СвДП хорошо будут справляться со своими задачами - соответственно 78 и 68 процентов. О том, что они будут это делать скорее плохо, думают, соответственно, 16 и 21 процент.

Напротив, только 37 процентов считают, что сопредседательница "зеленых" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) будет достаточно хорошо выполнять свою работу на посту министра иностранных дел - 52 процента опасается, что она будет выполнять свою работу скорее плохо.

Репрезентативный телефонный опрос немецких избирателей проводился по заказу ZDF исследовательской группой "Выборы" (Forschungsgruppe Wahlen) 7-9 декабря, в нем приняли участие 1303 человека.

Коалиционное соглашение между СДПГ, партией "Союз-90"/"зеленые" и СвДП было подписано 7 декабря по результатам прошедших в сентябре выборов в бундестаг. На следующий день новое правительство приступило к исполнению своих обязанностей.

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