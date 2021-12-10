В A1 Telekom Austria прокомментировали задержание в Беларуси пресс-секретаря 5 10.12.2021, 22:15

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Австрийцы пообещали воспользоваться всеми возможными способами для защиты сотрудника.

В А1 Telekom Austria Group прокомментировали сегодняшнее задержание сотрудника белорусского офиса Николая Бределева. В компании осудили вмешательство в личную жизнь сотрудника, и пообещали воспользоваться всеми возможными юридическими и дипломатическими способами для защиты сотрудника.

«Как стало известно сегодня A1 Telekom Austria Group, в Минске задержан пресс-секретарь A1 Беларусь Николай Бределев. Его обвинили в распространении конфиденциальных данных компании. Кроме того, было опубликовано унизительное видео, содержащее информацию о его личной жизни. A1 Telekom Austria Group решительно осуждает это вторжение в личную сферу одного из своих сотрудников, поскольку она поддерживает разнообразие и свободу слова на протяжении всей своей деятельности. A1 Беларусь имеет строгие правила и процедуры, направленные на предотвращение незаконных утечек данных, и расследует любые возможные нарушения. A1 Telekom Austria Group воспользуется всеми доступными способами юридическими и дипломатическими способами для поддержки и защиты наших сотрудников на месте», — сказано в официальном заявлении компании.

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