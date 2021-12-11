Турция испытала первый в мире дрон с лазерным оружием 11.12.2021, 9:44

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Аппарат совершил успешные выстрелы с дистанций 500, 300 и 100 метров.

В Турции прошли испытания первого в мире беспилотника с лазерным оружием Eren.

Аппарат совершил успешные выстрелы с дистанций 500, 300 и 100 метров, сообщило накануне "Анадолу".

"Дрон Eren разработанный оборонными компаниями TÜBİTAK и ASİSGUARD при координации департамента криминалистики Главного управления безопасности и способен на расстоянии нейтрализовать взрывоопасные элементы с помощью лазерного оружия... Максимальная высота полета Eren составляет 3 000 метров", – говорится в сообщении.

Указано, что дрон Eren предназначен дня уничтожения взрывных устройств с помощью лазерного оружия без привлечения саперов.

Напомним, агентство Bloomberg сообщило, что в ближайшее время Турция поставит в Украину еще 24 ударных беспилотника Bayraktar.

В свою очередь Турция заявила, что поставки боевых БПЛА Украине не связаны с ростом напряжения на Донбассе.

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