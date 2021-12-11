Российский Boeing с пассажирами совершил аварийную посадку в Шереметьево 11.12.2021, 11:58

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Экипаж получил сигнала о разгерметизации в кабине пилотов.

Вылетевший из Москвы в Краснодар самолет вернулся в Шереметьево и совершил экстренную посадку из-за датчика о разгерметизации кабины пилотов, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Источник «Интерфакса» подтвердил эту информацию.

«Boeing 737 вылетел из Шереметьево в 06:34 мск. Во время набора высоты сработал датчик разгерметизации кабины. Экипаж принял решение вернуться в Шереметьево», — сказал источник в экстренных службах. По его информации, пострадавших нет.

В пресс-службе аэропорта Шереметьево заявили РБК, что посадка прошла успешно. «Технические особенности воздушного судна — компетенция перевозчика. Шереметьево работает в штатном режиме», — сказали там.

Самолет компании Nordwind летел из Москвы в Краснодар. Во время полета пилот сообщил, что в самолете началось внутреннее горение и нарушена система герметизации салона. Выпали кислородные маски, сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на пассажиров этого рейса.

Как рассказали летевшие этим рейсом, самолет сел в Шереметьево примерно спустя час после начала полета. По словам пассажиров, при просьбе выдать справки о причинах аварийной посадки им выдали бумаги с надписью «задержка рейса».

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