МИД Австрии: Мы осуждаем недостойные действия белорусских властей 8 11.12.2021, 15:17

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Австрийская дипломатия отреагировала на арест сотрудника А1.

Министерство иностранных дел Австрии отреагировало на вчерашнее задержание пресс-секретаря компании А1 Николая Бределева и опубликованное провластными телеграм-каналами видео.

Об этом сообщает издание KURIER Medienhaus.

«Мы (…) осуждаем недостойные действия белорусских властей. Основные права и права на свободу всех людей должны всегда соблюдаться», — говорится в сегодняшнем заявлении. «Мы прилагаем все усилия, чтобы оказать поддержку дипломатическим путем в тесном сотрудничестве с австрийской компанией».

Напомним, вчера вечером в провластных телеграм-каналах появилось «покаянное» видео Николая Бределева после задержания ГУБОПиКом. Николай — сотрудник компании А1, которая является филиалом австрийского оператора A1 Telekom Austria Group. В тексте к видео говорится, что его обвиняют в распространении конфиденциальной информации.

Первым отреагировало посольство Австрии в Минске и назвало опубликованное нарушением личных прав. A1 Telekom Austria Group выпустил заявление с осуждением вторжения в личную жизнь одного из своих сотрудников и высказал намерение использовать все доступные юридические и дипломатические каналы для поддержки и защиты своего сотрудника.

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