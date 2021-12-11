Кубинца, который прожил в Беларуси 30 лет, депортировали на Кубу

Кубинца, который прожил в Беларуси 30 лет, депортировали на Кубу5
- 11.12.2021, 15:25
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До этого Роберто Вальдес Касануэва год провел на Окрестина.
Кубинца Роберто Вальдеса Касануэву, который 30 лет прожил в Беларуси, депортировали на Кубу.
Роберто задержали в прошлом году 11 ноября после участия в марше. Мужчина жил и работал в Беларуси 30 лет. У него есть семья и трое детей. Он свободно говорит на русском языке, сообщает инициатива dissident.by
Более года Роберто провел на Окрестина с ожидания депортации. В этом году 10 декабря его депортировали.