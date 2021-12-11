Чем чревато отключение SWIFT для российских банков и экономики? 4 11.12.2021, 15:56

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Российские чиновники всполошились.

Фраза "отключение России от SWIFT" вновь зазвучала в новостях в связи с угрозами США наказать Кремль в случае нового нападения на Украину. Такой шаг чреват потерями для экономики России, и чиновники даже сравнивают его с объявлением войны, передает ВВС.

Что такое SWIFT и чем он похож на WhatsApp

SWIFT - фактически мессенджер, в котором финансисты всего мира обмениваются платежными поручениями, подтверждениями сделок и другой финансовой документацией. Это не платежная система, но главный и единственный универсальный канал передачи распоряжений о переводе денег и других ценностей между 11 тысячами финансовых и нефинансовых организаций практически во всех странах планеты. В год через SWIFT пересылается более 5 млрд таких сообщений.

В отдельных странах - от США до России - есть собственные системы внутренних коммуникаций между банками, однако даже там многие предпочитают использовать SWIFT, поскольку удобнее, да и все распоряжения о платежах в иностранной валюте все равно отправляются через эту систему.

Можно провести очень грубую бытовую аналогию. Зачем городить огород и общаться с бабушкой в Viber, c соседями - в WhatsApp, с друзьями - в Telegram, а с коллегами - в Slack, если есть один проверенный и надежный канал связи, к которому все в любом случае подключены? Для банков это — SWIFT.

SWIFT пришел на смену телефону, пневмопочте и телексу в 1973 году, а с тех пор мир пережил несколько революций в телекоммуникациях и шифровании - от факса и имейла до блокчейна.

SWIFT - независимый частный кооператив, которым владеют 3,5 тысячи его членов - банков и финансовых организаций. Он базируется под Брюсселем в сердце Европы, надзор за ним отдан центробанкам 10 крупнейших западных экономик.

Чем чревато отключение SWIFT для российских банков и экономики

Ростом издержек - финансовых и, главное, репутационных.

Бывший министр финансов России Алексей Кудрин говорил в 2014 году, что потеря доступа к SWIFT нанесет стране ущерб, сопоставимый с 5% годового объема ее экономики. Правда, с тех пор Россия подготовилась к такому развитию событий, поэтому удар будет смягчен, но все равно отправит бизнес и банки в нокдаун. По двум главным причинам.

Поскольку все три дата-центра SWIFT находятся за пределами России (в США, Нидерландах и Швейцарии), все сообщения российских банков улетают за границу, даже если свифтовка предназначена другому российскому банку или казначейству российской компании через дорогу.

Поэтому отключение от SWIFT сродни ситуации, когда банку отключили международную телефонную линию или перерезали интернет-кабель, по которому он отдает распоряжения о переводах денег, драгоценных металлов и ценных бумаг со своих счетов в других банках. Неудобно, но не конец света. Можно письмом, конечно, или факсом - но это долго и дорого.

Это первая проблема. Перевод банковского обслуживания в каменный век, удорожание и резкое замедление финансовых потоков в эпоху глобальной торговли и международных технологических и сбытовых цепочек нанесет серьезный удар по бизнесу.

Вторая проблема - репутационная.

Страновые санкции, вынуждавшие SWIFT отключать банки, вводились до сих пор только против Ирана и Северной Кореи. Если Россия окажется в компании отъявленных отщепенцев международного сообщества, то многие западные банки и компании сами откажутся от работы в стране и сотрудничества с российским бизнесом и государством.

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