У арт-директора минского клуба «Брюгге» провели обыск 1 11.12.2021, 17:20

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Сергей Полаженко

Фото: Facebook

Лукашисты в панике.

Обыск у арт-директора минского клуба «Брюгге» Сергея Полаженко прошел в рамках уголовного дела о «массовых беспорядках» в прошлом году, по которому Сергей проходит свидетелем, передает «Белсат».

Сергей рассказывает, что силовики пришли к нему, так как посчитали, что по его адресу «могли находиться орудия преступления, незарегистрированная символика, документы и ценности, которые имели бы значение для следствия».

«Вчера посещали моего одногруппника, сегодня настала и моя очередь. <…> в гости пришел дядя в маске и с автоматом и с ним еще представитель следственного комитета и ОВД Мингорисполкома», – написал Сергей в соцсетях.

Во время обыска в телефоне минчанина смотрели только телеграм.

«Возможно, личный контакты адресной книги», – рассказывает Сергей.

Силовики хотели получить UserID Полаженко.

«Поскольку я помог добровольно получить доступ к облачному паролю, то необходимости забирать технику и меня в отделение не было», – пишет арт-директор клуба. – Провели короткий и достаточно поверхностный обыск, очень формально».

У Сергея также взяли подпись под предупреждением, что он не имеет права в будущем участвовать в «незаконных массовых мероприятиях».

Полаженко отмечает, что после того, как силовики ушли, он заметил, что в телеграме появилась новая активная сессия с неизвестного адреса. Мужчина сменил облачный пароль и восстановил контроль над своим телеграм-аккаунтом.

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