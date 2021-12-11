Университет в Германии будет отапливаться очень необычным способом 2 11.12.2021, 17:50

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Будут задействованы сервера центра обработки данных.

Новый кампус университета прикладных наук Эсслингена будет обогреваться теплом, которое вырабатывают сервера местного центра обработки данных, пишет «Евро пульс».

Подобные сервера вырабатывают много тепла, которое до сих пор используется очень редко. Немецкие инженеры разработали систему, позволяющую не «выбрасывать» это тепло в атмосферу, а направить его на обогрев нового кампуса.

Отводимое от серверов тепло будет поступать в специальную отопительную сеть, обеспечивая здание горячей водой. Вода, отдав свое тепло, вернется по трубам обратно в дата-центр для охлаждения серверов. Таким образом, получится замкнутая система, которая поможет сделать новое здание энергоэффективным.

Предполагается, что таким образом получится покрыть треть потребности кампуса в отоплении. Остальные две трети поступят от местной отопительной компании, производящей зеленый водород.

Подобную систему получения тепла от серверов используют в датском городе Оденсе. Там тепло центра обработки данных Facebook согревает 7 тысяч домов.

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