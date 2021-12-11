Грузия отклонила требование России по вопросу прекращения процесса интеграции с НАТО 8 11.12.2021, 19:33

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В грузинском МИДе обращение РФ вызвало резкую реакцию.

Власти Грузии отказались выполнять требование России в аспекте будущего членства страны в Североатлантическом альянсе. В пятницу Министерство иностранных дел РФ издало заявление, в котором содержится обращение к государствам НАТО отказаться от процесса интеграции Грузии и Украины в альянс.

В грузинском МИДе обращение России вызвало резкую реакцию. «Грузины сами выбрали свое будущее и видят его в близком сотрудничестве с Европейским союзом и НАТО», - сказал в одном из интервью «Польскому Радио» уполномоченный правительства Грузии по взаимоотношениям с Россией Зураб Абашидзе.

Как подчеркивают грузинские СМИ, интеграция Грузии в НАТО является суверенным решением грузинского народа, отраженным в конституции. Грузинские комментаторы и политики обращают внимание на то, что Грузия чувствует себя частью Европы и хочет тесно сотрудничать с экономическими и оборонными структурами старого континента.

Решение о начале процесса интеграции Грузии и Украины в НАТО было принято в 2008 году в Бухаресте. Тогдашнему президенту Польши Леху Качиньскому удалось убедить в этом представителей других государств Североатлантического альянса. Присутствовавший на заседании Совета Россия-НАТО президент Путин выразил протест против интеграционных процедур.

Месяц спустя дошло до усиления напряженности между Грузией и сепаратистскими республиками - Абхазией и Южной Осетией. Четырьмя месяцами позже вспыхнула российско-грузинская война за Южную Осетию, после которой Грузия расторгла дипломатические отношения с Россией.

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