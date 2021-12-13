В Варшаве почтили память жертв военного положения 4 13.12.2021, 10:26

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Варшава, декабрь 1981 года. Первые дни военного положения. В кинотеатре «Москва» был показан фильм Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня»

Фото: Крис Ниденталь

Польша отмечает 40-ю годовщину начала трагических событий.

В Варшаве почтили память жертв военного положения. В 40-ю годовщину начала трагических событий в столичном районе Бялоленка у памятной доски на стенах местного СИЗО прошли ежегодные мероприятия в память о заключенных и убитых в ходе военного положения, объявленного в ночь с 12 на 13 декабря 1981 года, сообщает «Польское радио».

Мероприятие организовано Ассоциацией свободы слова. Витольд Равский и Яцек Юзва из правления организации напомнили, что во время военного положения в тюрьме и СИЗО Бялоленки содержались многие активисты «Солидарности».

«Это важная годовщина и важное место, особенно для молодых людей, которым мы должны напоминать, каким был ход истории и что тогда происходило, чтобы не забывать, что за демократию нужно бороться», - сказал Витольд Равский.

«Таким образом мы хотим напомнить, что жертвами военного положения стали люди со всей страны, которые отдавали свою жизнь, свое здоровье, теряли свои семьи, но при этом не сдавались и продолжали бороться, а потом – напоминать о тех событиях. С каждым годом нас становится все меньше», - отметил Яцек Юзва.

К памятной доске, где проходили мероприятия, были возложены венки, в частности, от президента Польши Анджея Дуды, спикера Сейма Эльжбеты Витек, представителей парламентских фракций и районных властей.

40 лет назад коммунистический режим ввел военное положение. Соответствующее распоряжение отдал тогдашний глава Польской Народной Республики Войцех Ярузельский.

Ранним утром 13 декабря 1981 года сотрудники тайной полиции и польской милиции приступили к арестам активистов демократического движения. На улицы городов страны были выведены танки и бронетехника, вышли вооруженные армейские патрули, власти отключили телефонные коммуникации.

По данным польского Института национальной памяти за время действия военного положения – с декабря 1981-го по июль 1983 года – погибли по меньшей мере 56 человек, убитых при разгоне акций протеста. Комиссия польского Сейма, созданная в 1989 году, приводила чуть большие цифры: 88 погибших. Около 10 тысяч человек, в основном активисты оппозиционного профсоюза «Солидарность», были интернированы, десятки тысяч людей подверглись увольнению с работы и различным дисциплинарным взысканиям.

В числе тех, кто оказался за решеткой, были и глава «Солидарности» Лех Валенса, ставший впоследствии президентом Польши, а также многие поляки, которые после крушения коммунизма заняли руководящие посты в стране.

К 1988 году, столкнувшись с серьезными волнениями в польском обществе, Варшава предложила «Солидарности» и другим оппозиционным организациям провести переговоры. Они прошли с февраля по апрель следующего года. Председательствовали на переговорах Лех Валенса и министр внутренних дел Польши генерал Чеслав Кищак.

Власти надеялись добиться лояльности со стороны лидеров оппозиции, однако на деле результатом переговоров стали грандиозные перемены в польском правительстве и обществе. Вскоре были денонсированы Ялтинские соглашения 1945 года, легшие в основу раздела Европы на капиталистический Запад и социалистический Восток, и пала Берлинская стена.

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