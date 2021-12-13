В базу «тунеядцев» попал каждый шестой белорус? 30 13.12.2021, 14:39

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Фото: bortnikau.livejournal.com

В Беларуси обновили статистику в регионах.

С 1 декабря в Беларуси в очередной раз обновили базу трудоспособных граждан, «не занятых в экономике».

С 1 мая 2021 года собственники квартир, попавшие в список «тунеядцев», оплачивают полную стоимость не только подогрева воды, но также отопления и газоснабжения. Поэтому с приходом холодов попадание в «базу тунеядцев» для некоторых может очень сильно ударить по кошельку. «Флагшток» выяснил, как много граждан оказались в списках «тунеядцев».

Официальной информации о количестве «тунеядцев» в Беларуси в настоящее время нет. Однако по публикациям районных газет можно установить масштаб проблемы.

В Лельчицком районе в базе числится 1877 человек, что составляет 14,1% от общей численности трудоспособного населения на начало 2021 года. В Хойникском районе ситуация еще хуже, здесь зарегистрировано 1840 трудоспособных граждан, не занятых в экономике, что составляет 16,7% от общей численности трудоспособного населения. Если такая ситуация характерна и для других районов области, то выходит, что в среднем не занятым в экономике считается примерно каждый шестой гражданин трудоспособного возраста.

Реальных плательщиков по «тунеядским тарифам» значительно меньше. Например, в Лельчицком районе потребителей газа из числа «тунеядцев» выявили только 111 человек, из которых 95 человек в итоге сумели доказать перед комиссией свою занятость в экономике. Также только 26 человек в районе платят максимальные тарифы за отопление.

При этом отметим, что коммунальные тарифы для «тунеядцев» сегодня очень кусаются. Например, для владельца квартиры 55 кв. м и средним расходом на отопление 1,3 Гкал в месяц перерасход средств на отопление составит 111 рублей в месяц. Еще примерно 8 рублей придется переплатить за подогрев воды. Если же гражданин отапливает помещение газом, то переплата составит примерно 110 рублей.

Учитывая, что с нового года ожидается новое подорожание коммунальных услуг, уже в январе размер переплаты наверняка возрастет еще больше.

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