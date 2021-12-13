Электоральный рейтинг Путина упал до минимума с 2014 года 7 13.12.2021, 17:00

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Как на это повлияли экономика и коронавирус?

Электоральный рейтинг Путина в ноябре 2021 года упал до 32%. Это самый низкий результат с 2014 года, следует из данных опроса "Левада-Центра". Респонденты отвечали на вопрос, за кого они бы отдали голос, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье и они бы приняли в них участие. В апреле 2014 года этот показатель составлял 49%, к 2018 году, году выборов президента, вырастал до 57%.

Из тех, кто определился с выбором, за Путина готовы отдать голос 49% опрошенных, что на 7% меньше по сравнению с апрелем этого года, отмечают социологи. Рейтинг "Единой России" тоже падает.

Почему россияне все меньше хотят голосовать за Путина, в эфире «Настоящего времени» рассказал директор "Левада-Центра" Денис Волков.

— После протестов на Болотной в 2012 году много чего еще случилось, в том числе аннексия Крыма, которая действительно сильно увеличила рейтинги Путина. Что случилось сейчас? Можно ли называть нынешние рейтинги Путина существенным обвалом?

— Есть несколько рейтингов Путина. Есть рейтинг, который снизился, – это готовность голосовать за Путина как за президента, он на уровне 30-32%. Но мы наблюдали это снижение уже длительное время.

— Чем оно объясняется?

— С 2018 года, когда выветрился так называемый крымский эффект, когда произошла пенсионная реформа, когда падал уровень жизни – на фоне этих событий готовность голосовать за Путина как за президента снижалась, но нужно понимать, что и не росла готовность голосовать за кого-то еще.

— Почему? Как это можно объяснить?

— Мы спрашиваем людей: "Почему вы готовы поддержать президента?" И если раньше прежде всего что-то ставили в заслуги: "Он заставил уважать другие страны [Россию]", – вот такие заслуги прежде всего. То сегодня это прежде всего безальтернативность. Люди говорят: "А за кого еще? Никого нет". И понятно – кто-то в тюрьме, кто-то за границей, кто-то не появляется на федеральных каналах, поэтому такое впечатление, что рядом с Путиным пусто, нет никого, кто мог бы его заменить. Из-за этого ощущения даже при падении рейтинга, при падении готовности голосовать это очень похоже на ситуацию 2013 года, когда мы задавали вопрос: "Хотите голосовать?" "Наверное, не хотим". "А за кого будете?" "Будем за Путина, потому что никого другого нет". Вот такой механизм поддержания.

— После 2013 года, мы знаем, случился 2014 год и случилась аннексия Крыма – фактически военная интервенция чужой территории. Как вы думаете, на что сейчас нужно пойти Путину, для того чтобы его рейтинг снова рос?

— Здесь важно улучшение уровня жизни людей прежде всего. Можно, конечно, убедить в необходимости каких-то военных действий, но, мне кажется, они сейчас не станут драйвером роста для рейтинга. Да, убедить можно, сказать, что по-другому было нельзя. Само действие, наверное, может выглядеть легитимным в глазах населения, но вряд ли это серьезно повлияет на рейтинги в длительной какой-то перспективе. Здесь важен именно экономический рост, улучшение уровня жизни. Мы видим, что когда происходили предвыборные выплаты, то на два-три месяца рейтинги выросли, выросло ощущение, что все хорошо, что в семье экономическая ситуация хорошая. Но этого недостаточно, таких единоразовых выплат – они действуют два-три месяца.

— Правильно ли я вас понимаю, что любое ухудшение экономической ситуации, которое неминуемо последует за любым военным конфликтом, в который Россия может войти, спровоцирует только дальнейшее обрушение рейтинга.

— Я бы серьезных обрушений не ждал, потому что сейчас они достигли некоторого, как мне кажется, минимума – меньше не снижалось. Если мы посмотрим на рейтинги одобрения, то они тоже на уровне колебаний в несколько процентов за последние два-три года. Мне кажется, рейтинги Путина стабилизировались, и стабилизировало их прежде всего это ощущение безальтернативности. Да, ухудшаться может, но сильнее падать, мне кажется, пока не будет.

— Ночью стало известно, что Госдума сняла с рассмотрения закон об обязательных QR-кодах в транспорте. Вообще, коронавирус и QR-коды тоже повлияли на рейтинг Путина?

— Да, конечно. Большинство – три четвертых – против QR-кодов на транспорте. Прежде всего люди говорили: "Это не будет работать. Это невозможно. Не делайте нашу жизнь просто невозможной". Поэтому, я думаю, посмотрели, пощупали реакцию общества – она однозначно отрицательная – и, видимо, решили не вводить.

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