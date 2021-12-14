Назван близкий к режиму пособник нелегальной миграции 1 14.12.2021, 17:08

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Маджид Аль-Кайси / коллаж Влада Рубанова

Расследование журналистов.

На трансфере мигрантов через Беларусь зарабатывает почетный консул и ярый сторонник Александра Лукашенко Маджид Аль-Кайси, рассказывают в недавно вышедшем громком расследовании репортеры ресурса FRONTSTORY.pl, сообщает euroradio.fm.

Из статьи следует, что приближенный к белорусскому режиму Аль-Кайси, управляющий сетью туристических компаний, отнюдь не возит «туристов» с Ближнего Востока по музеям и на охоту в белорусские леса. «Турфирмы» бизнесмена получают от нелегалов «огромные суммы за незаконное пересечение границы», а деньги при этом могут оседать на счетах белорусских госпредприятий. Подробное расследование серой схемы репортеры подкрепляют документами и историями «жертв Аль-Кайси».

Исчезнувшие «туристы»

Начинается расследование с вороха бумаг, найденных волонтерами на «контрабандной дороге», ведущей из Беловежской пущи в польскую Гайновку. В документах — скорее всего, в спешке потерянных нелегалами — содержатся сведения о нескольких десятках «гостей с Ближнего Востока», воспользовавшихся услугами «турфирмы» для пересечения границы. Там указаны списки пассажиров сирийских авиалиний, бронь на рейсы из Бейрута и Дамаска в Минск, список гостей отеля.

Кроме того, имеется договор между арабским посредником и белорусским турагентством, которое предлагает 58 «туристам» отдохнуть в Минске. Расследователи задаются вопросом: если речь идет о строго распланированной поездке, то как документы оказались на «контрабандной дороге»? И куда с маршрута исчезли все 58 «гостей»?

Охотничьи услуги от… табачной фабрики «Неман»

В документах журналисты находят данные туркомпании «Белир Групп». Да, она принадлежит тому самому Маджиду Аль-Кайси. Среди оброненных бумаг также обнаруживают соглашение на охоту между «Белир Групп» и неким 32-летним сирийцем Басселем Кассемом Аль-Квейдером. Охота должна была состояться в охотхозяйстве «Неман» и недалеко от базы отдыха «Белый лось». Оба участка принадлежат табачной фабрике «Неман».

Журналисты называют указанную в документах цену за «сафари по белорусским лесам» — 430 долларов США, или примерно 1100 BYN с человека. Это значит, что на счетах «Немана» за этот визит могло осесть как минимум 24 тысячи долларов.

Расследователи обращают внимание, что подстрелить животное — это уже совсем другие расценки, согласно прикрепленному к документу прейскуранту трофеев. Для иностранца убить белорусскую лань стоит 2,3 тысячи долларов, лишить жизни оленя — $5000.

Вот только проверить, на самом ли деле охотились гости с Востока, довольно сложно. А это значит, намекают в FRONTSTORY.pl, что каждый из «туристов» мог за несуществующие трофеи вполне легально перечислить на счет «Белого лося» — а дальше по цепочке — ту сумму, которая необходима для переправки «охотников» по контрабандной дороге.

Журналисты рассказывают об остальных приложениях к договору, найденных в лесу. Из этих бумаг следует, что «тургруппа» должна была 14 ночей пробыть в гостинице «Беларусь». В культурную программу входила трехдневная охота, поездка на «Линию Сталина», посещение музея ВОВ и Музея древнебелорусской культуры.

Кроме того, гости должны были «пошопиться» в белорусских магазинах и посетить аквапарк. «Как мы установили, программа тура — выдумка. Его участников вскоре после прибытия в Минск доставили прямо к польско-белорусской границе», — пишут авторы расследования.

Покусанная собаками жертва

Прошерстив найденные документы, в которых значился перечень гостей белорусских гостиниц и пассажиров «мигрантских» рейсов, авторы расследования связались с Раедом Ясером Сроуром, участником — и одновременно жертвой — предполагаемой серой схемы. Тур в Европу закончился для 37-летнего сирийца больницей в польской Гайновке, в которую тот, покусанный собаками, попал после скитаний по лесам.

Мужчина подтверждает: его имя действительно есть в списках пассажиров и гостей одной из гостиниц Минска. «Я заплатил посреднику, чтобы он привез меня в Беларусь, перевез в Польшу, а далее в Западную Европу», — рассказывает сириец. Не отрицает он и того, что порезы и укусы служебных собак он получил во время пересечения границы. История мужчины подтверждается документацией из польской больницы.

Все с попустительства белорусских спецслужб?

По словам сирийца, с трансфером в Европу ему помог некий курд Абу Джахия, которого нелегал никогда не видел и связывался с ним только по WhatsApp. Цена за переброску, оформление бумаг и остальные процедуры в общем составила 7 тысяч долларов.

— Мы вылетели 20 октября рейсом Cham Wings из Бейрута в Минск. В аэропорту нас ждал назначенный контрабандистом араб, — цитируют расследователи рассказ нелегального мигранта. — Он отвез группу из 20-25 человек, включая женщин и детей, в гостиницу «Минск» или «Беларусь». Мы провели одну ночь в отеле. 21 октября нам приказали собраться перед отелем. Там ждали две машины с белорусскими водителями. Нас собралось восемь человек, поездка заняла четыре-пять часов. Мы вышли в лес. Водители показали, что надо идти вперед. По телефону нас направлял Абу Джахия. Мы подошли к границе, к месту, где сетка была перерезана. За границей должна была ждать машина, но мы не смогли ее найти. Абу Джахия давал нам инструкции по телефону, но мы бродили три дня. Наконец мы вышли на большую дорогу.

Далее мигрант рассказывает о подоспевших польских силовиках, остановивших «тургруппу» и якобы натравивших на нее собак. Из-за этого инцидента, по словам сирийца, его и доставили в больницу в Гайновке.

Александр Лукашенко требовал «факты на стол» о том, что белорусский режим причастен к трансферу мигрантов. Мол, никакого отношения госорганы к нелегальному транзиту не имеют, этим занимаются граждане других государств.

Однако если опираться на факты, предоставленные ресурсом FRONTSTORY.pl, сложно представить, как настолько отлаженный процесс — как минимум по незаконному пересечению границы — мог остаться без должного внимания со стороны белорусских спецслужб.

Ознакомиться с полной версией расследования можно по этой ссылке.

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