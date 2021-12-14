Анкара и Ереван откроют авиасообщение для «нормализации отношений»3
- 14.12.2021, 17:18
- 1,590
Граница между двумя соседними государствами закрыта.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу объявил, что Турция и Армения скоро назначат спецпредставителей по нормализации отношений, сообщает theins.ru.
«Для налаживание отношений между турцией и Армений будет открыто чартерное авиасообщение», — заявил Чавушоглу, выступая в парламенте.
Официальные представители Армении заявления Чавушоглу пока не комментировали.
Отношения между Арменией и Турцией осложнены вопросом признания Геноцида армян, отказом Армении ратифицировать Карсский договор и поддержкой Турцией Азербайджана в Карабахском конфликте. Граница между двумя соседними государствами закрыта, ее протяженность составляет 311 км.