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Анкара и Ереван откроют авиасообщение для «нормализации отношений»

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  • 14.12.2021, 17:18
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Анкара и Ереван откроют авиасообщение для «нормализации отношений»

Граница между двумя соседними государствами закрыта.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу объявил, что Турция и Армения скоро назначат спецпредставителей по нормализации отношений, сообщает theins.ru.

«Для налаживание отношений между турцией и Армений будет открыто чартерное авиасообщение», — заявил Чавушоглу, выступая в парламенте.

Официальные представители Армении заявления Чавушоглу пока не комментировали.

Отношения между Арменией и Турцией осложнены вопросом признания Геноцида армян, отказом Армении ратифицировать Карсский договор и поддержкой Турцией Азербайджана в Карабахском конфликте. Граница между двумя соседними государствами закрыта, ее протяженность составляет 311 км.

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