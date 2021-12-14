Как Сергей Тихановский в суде троллил систему 2 14.12.2021, 18:09

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Сергей Тихановский

Видеофакт.

На видео попало, как Сергей Тихановский в суде троллил систему, сообщает euroradio.fm. Когда политзаключенного заводили в клетку, он оригинальным способом, из папок, «сделал» национальный бело-красно-белый флаг. Даже в таких ужасающих обстоятельствах Тихановский не теряет чувства юмора. Приговор он слушал стоя спиной к судье. Сергей Тихановский, как и Николай Статкевич, после его объявления выкрикнули «Жыве Беларусь!».

Сергей Тихановский был осужден на 18 лет усиленного режима, Николай Статкевич — на 14 лет особого режима, Владимир Цыганович и Игорь Лосик получили по 15 лет усиленного режима, Артем Саков и Дмитрий Попов — по 16 лет усиленного режима. Все они признаны политзаключенными.

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