F-35 получат адаптивный двигатель

F-35 получат адаптивный двигатель1
- 14.12.2021, 18:49
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Новый двигатель должен увеличить дальность полета самолета на 30 процентов.
Американские истребители пятого поколения F-35 Lightning II могут получить адаптивный двигатель уже в 2027 году, сообщает The Drive.
Ожидается, что используемые в настоящее время силовые агрегаты могут быть заменены на двигатели General Electric XA100 или Pratt & Whitney XA101, которые должны увеличить дальность полета самолета на 30 процентов. В частности, использование адаптивного силового агрегата увеличит дальность полета F-35A Lightning II (без воздушной дозаправки) с текущих 1350 миль (2175 километров) до 1800 миль (2897 километров).