закрыть
14 декабря 2021, вторник, 21:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Джули Фишер о приговоре Сергею Тихановскому: Понятно, кого режим боится больше всего

7
  • 14.12.2021, 19:30
  • 13,906
Джули Фишер о приговоре Сергею Тихановскому: Понятно, кого режим боится больше всего
Джули Фишер

США вместе со своими партнерами продолжает бороться за освобождение всех политзаключенных.

Спецпосланник США по Беларуси Джули Фишер прокомментировала вынесенные сегодня приговоры Сергею Тихановскому, Николаю Статкевичу, Игорю Лосику и другим.

«Понятно, кого режим боится больше всего. США вместе со своими партнерами продолжает бороться за безусловное освобождение всех политических заключенных, в том числе Сергея Тихановского, Игоря Лосика и всех, кто столкнулся с несправедливым задержанием и приговорами как инструментом мести», – написала Фишер в Twitter.

«Приговоры, вынесенные сегодня Сергею Тихановскому, Игорю Лосику, Владимиру Цыгановичу, Николаю Статкевичу, Артему Сакову и Дмитрию Попову – ясные послания режима Лукашенко своим оппонентам. Это белорусы, которые стремились сформировать будущее своей страны», – написала Фишер. Она пожелала политзаключенным и их семьям сил.

Сегодня Гомельский областной суд приговорил Сергея Тихановского к 18 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, Николая Статкевича к 14 годам, Игоря Лосика к 15 годам, Артема Сакова к 16 годам, Владимира Цыгановича на 15 лет, Дмитрия Попова — к 16 годам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как создать рычаги давления на режим
Как создать рычаги давления на режим Артем Черников
Сэнсы жыцця
Сэнсы жыцця Мікола Статкевіч
Взрастим дуриан в своем коллективе!
Взрастим дуриан в своем коллективе! Ирина Халип
Про нас с вами и их с ними
Про нас с вами и их с ними Андрей Санников