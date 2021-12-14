Джули Фишер о приговоре Сергею Тихановскому: Понятно, кого режим боится больше всего 7 14.12.2021, 19:30

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Джули Фишер

США вместе со своими партнерами продолжает бороться за освобождение всех политзаключенных.

Спецпосланник США по Беларуси Джули Фишер прокомментировала вынесенные сегодня приговоры Сергею Тихановскому, Николаю Статкевичу, Игорю Лосику и другим.

«Понятно, кого режим боится больше всего. США вместе со своими партнерами продолжает бороться за безусловное освобождение всех политических заключенных, в том числе Сергея Тихановского, Игоря Лосика и всех, кто столкнулся с несправедливым задержанием и приговорами как инструментом мести», – написала Фишер в Twitter.

«Приговоры, вынесенные сегодня Сергею Тихановскому, Игорю Лосику, Владимиру Цыгановичу, Николаю Статкевичу, Артему Сакову и Дмитрию Попову – ясные послания режима Лукашенко своим оппонентам. Это белорусы, которые стремились сформировать будущее своей страны», – написала Фишер. Она пожелала политзаключенным и их семьям сил.

Сегодня Гомельский областной суд приговорил Сергея Тихановского к 18 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, Николая Статкевича к 14 годам, Игоря Лосика к 15 годам, Артема Сакова к 16 годам, Владимира Цыгановича на 15 лет, Дмитрия Попова — к 16 годам.

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