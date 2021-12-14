К Полине Шарендо-Панасюк не пускают адвоката 5 14.12.2021, 20:03

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Полина Шарендо-Панасюк

Политзаключенную также лишили теплых вещей и продовольственных посылок.

К политической заключенной не пускают адвоката, лишают ее теплых вещей и посылок с едой. Андрей Шарендо говорит, что в гомельской женской колонии издеваются не только над его женой.

«Вчера, 13 декабря, Полину должен был посетить адвокат, который специально из Бреста приехал в Гомель в день, когда разрешены свидания узников с адвокатами. Но в исправительную колонию его просто не пустили. Администрация сначала аргументировала это тем, что свидание невозможно, но позже просто придумала отговорку, что якобы политзаключенная не хочет встречи с адвокатом. Понятно, что это ложь», – говорит в разговоре с «Белсатом» Андрей Шарендо.

Он отмечает, что уже месяц от Полины нет ни одного письма. 1-го декабря ее поместили в штрафной изолятор – уже пятый раз за последние 4 месяца. Вышла ли Полина из карцера, неизвестно, нет и сведений о ее состоянии здоровья.

С самого начала Полину лишили звонков и свиданий в колонии, от нее доходили только редкие письма. Но и это еще не все.

«Вернулась обратно посылка с теплыми вещами. Мать Полины не раз уточняла в администрации колонии, можно ли прислать посылку, и только когда Полине разрешили передать список необходимых ей теплых вещей, эту посылку собрали и прислали. Это стоило много денег и усилий для пожилой женщины. И то, что посылка вернулась назад, да еще за деньги с тюремного счета Полины, стало настоящим шоком для матери», – объясняет Андрей Шарендо.

Также он напоминает, что его жену лишили продовольственных посылок до весны, и у нее до минимума ограничена сумма покупок в тюремном магазине.

«Я расцениваю действия администрации ИК № 4 как целенаправленные издевательства и пытки с политзаключенной. Считаю это местью за ее стойкую гражданскую позицию, попыткой сломить ее дух. Прошу мировые правозащитные организации обратить внимание, что против матери и женщины прямо в центре Европы используются пытки. Только совместная жесткая позиция против диктатора Лукашенко и его союзников и введение новых более жестких экономических санкций может изменить ситуацию с политзаключенными, которых уже насчитывается гораздо более тысячи. Их здоровью и жизни угрожает реальная опасность», – говорит Андрей Шарендо.

Полину Шарендо-Панасюк задержали 3 января дома, туда ворвались силовики. Позже брестские власти лишили семью этого арендного жилья.

Суд Московского района Бреста 9 июня назначил женщине два года колонии. Ее признали виновной сразу по трем статьям Уголовного кодекса: «Оскорбление президента» (ст. 368), «Оскорбление представителя власти» (ст. 369) и «Насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел» (ст. 364).

Полина не признает эту власть и считает себя захваченной в плен. Летом ее удостоили украинским Крестом «За достоинство в плену».

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