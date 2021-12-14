Стив Розенберг высказался о приговорах по делу Тихановского 16 14.12.2021, 20:13

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Стив Розенберг

Журналист BBC вспомнил о мстительности диктатора.

Журналист BBC Стив Розенберг, недавно бравший интервью у Лукашенко, высказал в Twitter свое мнение о приговорах по делу Тихановского, озвученных сегодня.

«В прошлом месяце Александр Лукашенко сказал мне: «Я не из тех, кто мстит». Сегодня в Беларуси его политический соперник Сергей Тихановский приговорен к 18 годам колонии строгого режима», — написал он.

Напомним, сегодня Гомельский областной суд вынес приговор шестерым обвиняемым: Сергея Тихановского приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, Николая Статкевича осудили на 14 лет, Игоря Лосика на 15 лет, Артема Сакова на 16 лет, Владимира Цыгановича на 15 лет, Дмитрия Попова — на 16 лет.

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