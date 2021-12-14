ЕС намерен ужесточить санкции против режима Лукашенко 18 14.12.2021, 20:21

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Евросоюз прокомментировал приговоры лидерам белорусской оппозиции.

Европейский союз раскритиковал приговоры, которые вынесли белорусским героям, в том числе Сергею Тихановскому и Николаю Статкевичу, в Гомельском суде. Объединение требует освобождения политиков и блогеров и угрожает режиму ужесточением санкций. Соответствующий документ поступил в распоряжение «Ленты.ру».

«Эти приговоры являются еще одним примером необоснованных обвинений против граждан Беларуси, которые воспользовались своим правом на мнение и призвали провести свободные и справедливые выборы. Эти приговоры являются частью продолжающегося жестокого и систематичного подавления всех независимых голосов страны», — прокомментировали в Евросоюзе.

В сообщении также указано, что объединение считает обвинения сфабрикованными, а приговоры — нарушением прав человека. Вскоре страны Европы рассмотрят возможность ужесточения санкций против режима Лукашенко.

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