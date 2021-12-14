ЕС договорился расширить блок
- 14.12.2021, 20:34
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Какие страны могут войти в Евросоюз?
Европейский союз договорился о расширении блока. В ближайшее время в него войдут Северная Македония и Албания.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на брюссельского журналиста Рикарда Йозвяка в Twitter.
"Белый дым! У нас есть выводы о расширении ЕС - в отличие от прошлого года! Северная Македония и Албания", - написал он.
Напомним, ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Албания и Северная Македония выполнили все условия для начала переговоров о членстве в ЕС, однако Болгария наложила вето.
Кроме того, лидеры ЕС приняли итоговую декларацию, в которой поддержали европейскую перспективу Албании, Боснии и Герцеговины, Сербии, Черногории, Северной Македонии и Косово.