В фуре, приехавшей в Литву из Беларуси, бак был «заправлен» сигаретами 1 14.12.2021, 20:36

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Фотофакт.

В фуре, приехавшей в Литву из Беларуси, бак был "заправлен" сигаретами. Водитель заявил, что едет без груза транзитом в Польшу. Литовские таможенники решили проверить и нашли контрабанду. Как сообщает lrmuitine.lt, для того чтобы основательно осмотреть грузовик, таможенники пригласили на помощь спасателей. Сигареты также нашли в запасных колесах, в полу полуприцепа.

Всего было найдено около 50 тысяч пачек сигарет NZ Gold и Minsk Capital QS стоимостью 175 тысяч евро. Водителя-белоруса через два дня освободили под залог.

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