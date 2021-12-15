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Польские пограничники спасли четырех мигрантов, увязших в болоте

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  • 15.12.2021, 10:28
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Польские пограничники спасли четырех мигрантов, увязших в болоте

Их обнаружили при помощи дрона.

Польские пограничники с застав в Михалове и Наревке совместно со спасателями вытащили четырех мигрантов из Сирии, застрявших в трясине.

Об этом сообщает Погранслужба Польши.

Их обнаружили при помощи дрона. Двоих сирийцев госпитализировали.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

1 декабря белорусские спецслужбы обстреляли польский приграничный город Тересполь. Обстрелом были уничтожены осветительные мачты на границе с Беларусью.

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