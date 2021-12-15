На «Нафтане» произошла разгерметизация трубопровода: загорелся факел 15.12.2021, 11:10

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Пострадавших нет.

На выходе из реактора установки гидроочистки и мягкого гидрокрекинга произошла разгерметизация трубопровода диаметром 19 мм. После этого произошел выброс газо-продуктовой смеси с последующим факельным горением, рассказали в пресс-службе МЧС.

14 декабря в 18.46 в МЧС поступило сообщение о том, что в Новополоцке на территории промышленной зоны ОАО «Нафтан» произошел промышленный инцидент.

На выходе из реактора установки гидроочистки и мягкого гидрокрекинга произошла разгерметизация трубопровода диаметром 19 мм с выбросом газо-продуктовой смеси и последующим ее факельным горением.

В результате пожара повреждены 1 квадратный метр теплоизоляции реактора и 1 погонный метр теплоизоляции трубопровода.

Пострадавших нет.

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