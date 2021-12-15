Мнение: Режим роет себе яму все глубже и глубже 5 15.12.2021, 11:45

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Сергей Тихановский

Вклад Сергея Тихановского в современный этап смены власти в Беларуси просто огромен.

Отбросив все политические градации и предпочтения, которые разделяют теперь наше общество, Сергея Тихановского можно считать тем, кто уже вписал себя в историю и стоял у истоков смены политического режима в Беларуси. И за это он получил 18 лет, пишет телеграм-канал «Люстэрка ўлады».

Для многих этот вердикт не стал неожиданным. Давно шли неофициальные сигналы о том, что не надо пытаться сильно разогревать международную повестку. В таком случае к Сергею были бы более снисходительны на суде. Но сам Сергей, в том числе и публично, предлагал продолжать бороться. Поэтому такое жесткое решение суда после выступления Светланы Тихановской на саммите по демократии выглядит предсказуемым и мстительным.

Однако сам режим, принимая такие решения суда, роет себе яму все глубже и глубже. Те нелюди, кто требует выносить и выносит такие приговоры, обеспечат уже и в этой жизни себе ад. А кто их покрывает - дважды ад (так как могут все и со стороны видеть). Но еще раз отметим, что вне зависимости от политической позиции, вклад Сергея Тихановского в современный этап трансформации государства значительный. А приговор неоправданно жесток.

Сергей ездил по регионам, разговаривал с людьми. На равных. Интересовался их жизнью и желаниями. То, что не делает никакая власть. Это был феномен для общественной жизни Беларуси. Во многом, это были даже люди из части колеблющегося электората Лукашенко. Но с ними вышел говорить открыто вовсе не диктатор, а Сергей.

Напомним, что 14 декабря Гомельский областной суд вынес незаконный приговор по «делу Тихановского»: Сергея Тихановского приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, Николая Статкевича осудили на 14 лет, Игоря Лосика на 15 лет, Артема Сакова на 16 лет, Владимира Цыгановича на 15 лет, Дмитрия Попова — на 16 лет.

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