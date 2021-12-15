Журналист «Радио Свобода»: ЕС решил принять в свой состав еще две страны 2 15.12.2021, 13:20

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Ожидается официальная информация.

Корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвяк утверждает, что Европейский союз принял решение о расширении и огласил о начале процедуры вступления в состав объединенной Европы двух представителей Западных Балкан — Северной Македонии и Албании, об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

В своем твите Йозвяк написал следующее:

— Белый дым!(Намекая на традиции Ватикана при избрании нового Папы, когда белый дым означает коллегиальное принятие решения об окончательном выборе) У нас есть выводы насчет расширения ЕС — в отличии от прошлого года!

white smoke! we have EU enlargement conclusions - unlike last year! #NorthMacedonia #Albania — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 14, 2021

Информация на официальных ресурсах Европейского союза о принятии судьбоносного решения для Северной Македонии и Албании ожидается в ближайшее время.

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