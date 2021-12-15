закрыть
15 декабря 2021, среда, 15:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Журналист «Радио Свобода»: ЕС решил принять в свой состав еще две страны

2
  • 15.12.2021, 13:20
  • 7,274
Журналист «Радио Свобода»: ЕС решил принять в свой состав еще две страны

Ожидается официальная информация.

Корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвяк утверждает, что Европейский союз принял решение о расширении и огласил о начале процедуры вступления в состав объединенной Европы двух представителей Западных Балкан — Северной Македонии и Албании, об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

В своем твите Йозвяк написал следующее:

— Белый дым!(Намекая на традиции Ватикана при избрании нового Папы, когда белый дым означает коллегиальное принятие решения об окончательном выборе) У нас есть выводы насчет расширения ЕС — в отличии от прошлого года!

Информация на официальных ресурсах Европейского союза о принятии судьбоносного решения для Северной Македонии и Албании ожидается в ближайшее время.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как создать рычаги давления на режим
Как создать рычаги давления на режим Артем Черников
Сэнсы жыцця
Сэнсы жыцця Мікола Статкевіч
Взрастим дуриан в своем коллективе!
Взрастим дуриан в своем коллективе! Ирина Халип
Про нас с вами и их с ними
Про нас с вами и их с ними Андрей Санников