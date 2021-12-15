Ирак выдал мигрантам на белорусской границе 420 паспортов 15.12.2021, 14:51

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Фото: Reuters

Багдад пытается вернуть этих людей на родину.

Иракцам на белорусско-польской границе, которые хотят вернуться на родину, выдано 420 паспортов. Об этом сообщил официальный представитель иракского МИД Ахмед ас-Саххаф, пишет иракское информационное агентство INA.

«Выдача паспортов осуществилась благодаря усилиям посольств Ирака в Москве и Варшаве, а также полевых консульских группы в Беларуси, Литве, Латвии и Польше», — сказал ас-Саххаф.

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