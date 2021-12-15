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С филфака БГУ уволили профессора, выступившую против насилия силовиков

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  • 15.12.2021, 19:23
  • 7,688
С филфака БГУ уволили профессора, выступившую против насилия силовиков
Алла Кожинова

Алла Кожинова работала на кафедре теоретического и славянского языкознания с 1988 года.

С филологического факультета БГУ ушла профессор Алла Кожинова. В 2020-м она участвовала в видеообращении факультета против насилия силовиков.

Ее уволили по соглашению сторон.

«Меня сегодня уволили, осталась только медаль за 33 года работы», — цитируют в СМИ слова ученой.

Алла Кожинова — профессор кафедры теоретического и славянского языкознания филологического факультета. Она известная ученая в области полонистики.

Кожинова работала на кафедре теоретического и славянского языкознания филфака БГУ с 1988 года. Она организовывала многочисленные международные научные конференции по актуальным проблемам польского языка.

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