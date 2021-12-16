В Беларуси единый налог вырос в четыре раза 15 16.12.2021, 9:51

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Какие изменения принес в страну «Дед налог»?

Так называемые «депутаты» приняли в первом чтении изменения в Налоговый кодекс Беларуси. Если коротко: ставки вырастут.

Журналисты «Нашей Нивы» посмотрели, что ждет ипэшников, владельцев агроусадеб и самозанятых.

Подрастет сбор для агроусадеб. Сейчас это две базовые величины в год (58 рублей), а со следующего года — 31 рубль в месяц (372 рубля в год).

Существенно увеличится единый налог: в 2-4 раза в зависимости от вида деятельности.

Рассмотрим на примере ставок для Минска. Так, для ИП, торгующих одеждой из кожи, коврами, сложной бытовой электротехникой, налог со следующего года составит 1260 рублей (вместо нынешних 315). Для других ИП изменения также заметны. Для предпринимателей в медицине и стоматологии налог вырастет с 208 до 832 рублей, парикмахеров — со 135 до 540 рублей, тех, кто занимается грузовой транспортной деятельностью, — со 187 до 535 рублей, строительными работами — со 155 до 478, сдает в аренду квартиры — с 37 до 148 рублей.

А вот как увеличатся единые налоги для физических лиц (самозанятых). У продавцов выпечки и кондитерки ставка вырастет с 47 до 96 рублей, видеооператоров — со 129 до 263 рублей, переводчиков — с 83 до 169 рублей. Парикмахеры и маникюрщицы будут платить 226 рублей в год (сейчас 111), а производители одежды — 135 рублей (вместо 66).

Изменения ждут также тех, кто ведет подсобное хозяйство на своем участке и впоследствии продает овощи, мясо или другую сельхозпродукцию. Если их доходы от этой деятельности будут превышать 200 базовых величин в год (на сегодня это 5800 рублей), то придется платить 10% от суммы превышения. Сейчас эти доходы налогом не облагаются.

То же и для физических лиц, которые собирают и продают дикорастущие ягоды, грибы, лекарственные травы, орехи.

Со следующего года упрощенный налог для ИП составит 6%. Сейчас предприниматели, работающие по упрощенной системе, могут выбирать — платить 5% налога или 3% плюс налог на добавленную стоимость (НДС).

Упрощенным налогообложением не смогут пользоваться ИП, оказывающие услуги. Исключение для тех, кто занимается туристической деятельностью, здравоохранением, сухопутным транспортом, общественным питанием, работает в области компьютерного программирования.

Не смогут ей пользоваться также организации, где штат превышает 50 человек (сейчас ограничение в 100 человек). Но, по словам руководителя бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени Кунявского Жанны Тарасевич, это изменение не критично.

«У нас средняя численность работников на малых предприятиях, которые пользуются упрощенной системой налогообложения — 8-9 человек. Поэтому это не очень повлияет», — говорит она»

С 2023 года упрощенного налога для ИП не будет (только для микроорганизаций). Предпринимателям предстоит перейти или на единый налог, или на подоходный.

С 2023 года для самозанятых и ремесленников введут профессиональный налог. Какие виды деятельности под него подпадут, пока неизвестно. Налог заменит подоходный и взносы в фонд социальной защиты населения. Размер его будет зависеть от выручки-10%, если она меньше 60 тысяч рублей в год, и 20%, если больше.

«Некоторые вещи, о которых мы говорили, уже реализовали. Только не в самом лучшем варианте, — говорит Тарасевич. — Организованный бизнес всегда ставил вопрос о том, что должны выравниваться налоги. Но это не означает, что они должны повышаться.

Налоговая нагрузка на бизнес не снизится. Мы говорили, что стоит еще на год оставить упрощенную систему с возможностью уплаты НДС — это тоже не услышали».

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