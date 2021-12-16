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Мигранты пошли на штурм границы и ранили двоих польских солдат

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  • 16.12.2021, 10:58
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Мигранты пошли на штурм границы и ранили двоих польских солдат

Агрессивные группы под руководством белорусских силовиков атаковали в районе Черемхи и Наревки.

За сутки польскую границу со стороны Беларуси пытались прорвать 71 раз.

Об этом сообщает Погранслужба Польши.

На участке, охраняемом погранотрядом в Черемхе, на штурм границы пошла группа из 31 агрессивного нелегала. В районе Наревки границу пытались прорвать 20 человек.

Двое польских военнослужащих получили ранения.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

1 декабря белорусские спецслужбы обстреляли польский приграничный город Тересполь. Обстрелом были уничтожены осветительные мачты на границе с Беларусью.

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