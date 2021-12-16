Мигранты пошли на штурм границы и ранили двоих польских солдат 3 16.12.2021, 10:58

6,626

Агрессивные группы под руководством белорусских силовиков атаковали в районе Черемхи и Наревки.

За сутки польскую границу со стороны Беларуси пытались прорвать 71 раз.

Об этом сообщает Погранслужба Польши.

На участке, охраняемом погранотрядом в Черемхе, на штурм границы пошла группа из 31 агрессивного нелегала. В районе Наревки границу пытались прорвать 20 человек.

Двое польских военнослужащих получили ранения.

Wczoraj tj.15.12 gr.🇵🇱🇧🇾próbowało nielegalnie przekroczyć 71 osób.

Na odcinku ochranianym przez #placówkaSG w Czeremsze granicę forsowało 31 agresywnych os., na odcinku #PSGNarewka granicę próbowało przekroczyć 20 os. a #PSGNowyDwór-11 os.

Dwóch żołnierzy zostało poszkodowanych. pic.twitter.com/dwoY31LxtK — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 16, 2021

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

1 декабря белорусские спецслужбы обстреляли польский приграничный город Тересполь. Обстрелом были уничтожены осветительные мачты на границе с Беларусью.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».