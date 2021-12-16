Мигранты пошли на штурм границы и ранили двоих польских солдат

Мигранты пошли на штурм границы и ранили двоих польских солдат3
- 16.12.2021, 10:58
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Агрессивные группы под руководством белорусских силовиков атаковали в районе Черемхи и Наревки.
За сутки польскую границу со стороны Беларуси пытались прорвать 71 раз.
Об этом сообщает Погранслужба Польши.
На участке, охраняемом погранотрядом в Черемхе, на штурм границы пошла группа из 31 агрессивного нелегала. В районе Наревки границу пытались прорвать 20 человек.
Двое польских военнослужащих получили ранения.
Wczoraj tj.15.12 gr.🇵🇱🇧🇾próbowało nielegalnie przekroczyć 71 osób.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 16, 2021
Na odcinku ochranianym przez #placówkaSG w Czeremsze granicę forsowało 31 agresywnych os., na odcinku #PSGNarewka granicę próbowało przekroczyć 20 os. a #PSGNowyDwór-11 os.
Dwóch żołnierzy zostało poszkodowanych. pic.twitter.com/dwoY31LxtK
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.
15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».
16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.
После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.
26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.
1 декабря белорусские спецслужбы обстреляли польский приграничный город Тересполь. Обстрелом были уничтожены осветительные мачты на границе с Беларусью.