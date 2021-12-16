В Афинах владельцы электромобилей смогут целый год заряжать их бесплатно 4 16.12.2021, 13:46

В столице Греции в этом месяце открыли сеть из 25 общедоступных зарядных станций.

В Афинах зарядные станции для электромобилей будут работать бесплатно в течение года. Таким образом мэрия города хочет поддержать автовладельцев, выбирающих экологичный транспорт, пишет «Евро пульс».

Греция – одна из стран ЕС, где меньше всего покупают электромобили. Там на них приходится около 0,3% от всего транспорта (для сравнения: в Германии эта доля превышает 10%). Одна из причин – отсутствие удобной инфраструктуры, в частности, зарядных станций.

В Афинах в этом месяце открыли сеть из 25 общедоступных зарядных станций в 19 районах. В мэрии города надеются, что с установкой новой сети все больше граждан предпочтут перейти на экологически чистые транспортные средства, а возможность бесплатно заряжать свои автомобили в течение года ускорит этот процесс.

Во всем Евросоюзе есть около 200 тысяч электрозаправок. На данный момент этого вполне достаточно, но уже в ближайшие годы количество электромобилей в Европе начнет резко расти: по подсчетам Еврокомиссии, к 2030 году на территории ЕС должно быть не меньше 3 миллионов электрозаправок.

Многие европейские страны планируют активно развивать национальную сеть заправочных станций, опережая предусмотренные Еврокомиссией темпы. Так, Венгрия к концу 2021 года собирается построить электрозаправки через каждые 100 километров на больших дорогах.

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