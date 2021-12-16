В Евросоюзе продлили бесплатный мобильный роуминг до 2032 года 16.12.2021, 17:05

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Это значит, что для путешествий не придется покупать сим-карту в каждой новой стране.

Абоненты сотовых сетей ЕС до 2032 года смогут бесплатно звонить и пользоваться интернетом во всех странах Евросоюза. Это значит, что для путешествий не придется покупать сим-карту в каждой новой стране, пишет «Евро пульс».

Евросоюз отменил плату за роуминг еще в 2017 году. Правила действовали до 2022 года, однако теперь их решили продлить еще на десять лет.

Услуга бесплатного роуминга распространяется на все 27 стран-членов ЕС, а также на Исландию, Лихтенштейн и Норвегию.

В 2019 году в ЕС также снизили цены на международные звонки и SMS. Так в Европарламенте решили поддержать европейцев, которые регулярно общаются с друзьями и родственниками в других странах Евросоюза и путешествуют по странам ЕС.

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