Из белорусских аптек пропадают иностранные препараты 16.12.2021, 17:34

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На этот раз пропало лекарство для лечения заболеваний печени.

В редакцию «Кур’ера» позвонила случчанка и попросила узнать, куда исчез препарат «Эссенциале Форте Н», который применяется для лечения заболеваний печени.

По состоянию на 15 декабря на сайте tabletka.by этот препарат был на остатке только в двух населённых пунктах страны — Чаусы и Свислочь.

В одной из частных аптек города журналистам предложили белорусский и российский аналоги — «Эссенцикапс» и «Фосфоглив».

Оказалось, что реализацию и применение «Эссенциале Форте Н» (Германия) приостановил Минздрав в октябре этого года, потому что препарат «не соответствовал» регистрационному досье. То есть он не прошёл испытания в контрольно-аналитической лаборатории РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ».

Журналистам не удалось связаться с представительством компании SANOFI-AVENTIS GROUPE, поставляющей этот препарат в Беларусь, чтобы узнать, когда «Эссенциале Форте Н» вернётся в аптеки.

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