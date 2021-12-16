Павел Белоус не вышел на свободу после очередных суток 16.12.2021, 20:30

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Павел Белоус

Он находится за решеткой уже 28 дней.

Основатель магазина Symbal.bу Павел Белоус должен был сегодня выйти на свободу после двух арестов. Но этого не произошло: мужчина остается за решеткой. По информации телеграм-канала Symbalby, завтра над Белоусом пройдет очередной суд.

Напомним, Павла Белоуса задержали 15 ноября за то, что он пересылал по почте книгу Змитера Лукашука «Беларуская нацыянальная ідэя». Сборник 31 марта признали экстремистским. Тогда Павла обвинили по двум статьям КоАП, связанным с распространением экстремистской продукции и информации об изготовлении взрывных устройств и взрывчатых веществ, но дело по этим обвинениям отправили на доработку. 19 ноября Белоуса осудили на 15 суток ареста по ч.1 ст. 24.23 (Нарушение порядка проведения массовых мероприятий).

По истечению этого срока Павел Белоус должен был выйти на свободу в воскресенье, 5 декабря, но на него составили новый протокол. По нему Павел получил 13 суток административного ареста за «мелкое хулиганство».

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