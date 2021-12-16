В Италии проходит всеобщая восьмичасовая забастовка 16.12.2021, 21:09

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Итальянцы бастуют против бюджетной линии правительства.

В Италии проходит всеобщая восьмичасовая забастовка, объявленная двумя крупнейшими профсоюзами страны. Об этом сообщает канал Rai News 24 в четверг, 16 декабря.

Забастовка с участием руководителей профсоюзов проходит в Риме. Региональные акции проводятся в Милане, Бари, Палермо и Кальяри, остров Сардиния.

Как заявили в профсоюзах, а именно во Всеобщей итальянской конфедерацией труда и Итальянским союзом труда, представленный проект бюджета не отвечает имеющимся экономическим проблемам.

"Мы требуем реальных и конкретных изменений для трудящихся и пенсионеров для укрепления социальной системы", - заявили в профсоюзах.

В частности, работники требуют больших гарантий трудоустройства для молодежи и женщин, более решительных мер по борьбе с уходом от уплаты налогов, больших финансовых вливаний в системы здравоохранения и образования, а также сокращения социального разрыва между северными и южными районами страны.

В свою очередь Итальянская конфедерация профсоюзов трудящихся - третье крупнейшее профсоюзное объединение Италии - к акции не присоединилась.

Забастовка не распространяется на школы и медицинский сектор, а также на почтовые отделения. В течение всего дня могут быть перебои с транспортом. Гарантированы перевозки в утренние и вечерние часы пик. Железнодорожный скоростной транспорт дальнего следования также должен работать без перебоев.

Напомним, что ранее в Лондоне машинисты метро устроили масштабную забастовку. Движение линий Пикадилли, Ватерлоо и Сити было приостановлено, а на линиях Jubilee, Central, Victoria и Northern наблюдались задержки.

Также сообщалось, что в Испании полиция силой разогнала забастовку металлургов. Бастующие подожгли несколько автомобилей и построили баррикады - полиция стреляла в них резиновыми пулями.

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