Порт Клайпеды остановит транзит белорусских удобрений 6 16.12.2021, 21:50

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Но произойдет это в следующем году.

Порт Клайпеды готовится прекратить транзит белорусских калийных удобрений. Но произойдёт это только в следующем году. Пока же предприятие продолжает транзит, и его глава Альгис Латакас "не видит в этом ошибки", передает euroradio.fm.

Завтра правление порта рассмотрит вопрос о доверии Латакасу. Он оправдывается, что в связи с прекращением транзита уже запланировал сокращение 20 сотрудников. Но — в следующем году, хотя санкции в отношении "Беларуськалия" вступили в силу в этом году.

Ранее из-за скандала с транзитом белорусского калия должности лишился глава "Литовской железной дороги" Мантас Бартушка. Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис выразил сомнения в том, что ему можно доверять.

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