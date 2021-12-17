ЕС объявил о готовности ввести новые санкции против режима в Беларуси 11 17.12.2021, 8:52

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Лидеры 27 стран ЕС потребовали освободить всех политзаключенных.

Лидеры 27 стран ЕС осудили действия Минска по «инструментализации мигрантов и беженцев», в результате чего на границе с ЕС образовался гуманитарный кризис, и объявили о готовности принять новые санкции против Беларуси. Об этом говорится в опубликованном заявлении саммита ЕС.

«Европейский совет подчеркнул важность скорейшей реализации запретительных мер после утверждения пятого санкционного списка и заявил о готовности принять новые санкции в случае необходимости», — говорится в заявлении.

«Евросовет подчеркнул важность обеспечения беспрепятственного доступа для международных организаций в Беларусь и расширения гуманитарной поддержки, а также содействия возвращению мигрантов [на родину] из Беларуси», — отмечается в документе.

В ЕС также призывали освободить всех политзаключенных и прекратить репрессии против гражданского общества и независимых СМИ. Кроме того, отмечается, что белорусский народ имеет право избирать президента на новых, свободных и справедливых выборах.

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